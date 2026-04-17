Школьники разработали защиту для ИИ-роботов на олимпиаде в Казани

Финал Национальной технологической олимпиады по новому профилю «Конструктивная безопасность» завершился в КФУ. В нем приняли участие 57 школьников из 12 регионов России.

Участники разрабатывали архитектуру защиты для автономных систем, работающих под управлением искусственного интеллекта. Профиль создан совместно с «Лабораторией Касперского» и нацелен на подготовку специалистов, способных проектировать системы с изначально встроенной устойчивостью к киберугрозам.

В течение нескольких дней финалисты решали одну из ключевых задач современной робототехники – обеспечение безопасности автономных устройств. Они работали над проектом «ЭкоБота» – робота для очистки акваторий.

В отличие от классических подходов, участники применяли принципы кибериммунной разработки и конструктивной информационной безопасности. Их задача заключалась в создании системы, где критически важные функции остаются защищенными даже при взломе или сбое основного алгоритма.

Школьники реализовали механизм разделения доменов безопасности, который не позволяет устройству выйти из-под контроля и причинить вред окружающей среде.

Руководитель проектного офиса НТО Дмитрий Куценко отметил, что расширение географии олимпиады и подключение новых университетских команд связано с задачами технологического развития страны. По его словам, НТО формирует сообщество молодых инженеров, способных решать прикладные задачи, а сотрудничество с КФУ и «Лабораторией Касперского» усиливает эту работу и помогает привлекать талантливых школьников со всей страны.

На участие в профиле «Конструктивная безопасность» зарегистрировались более 1000 школьников, однако после двух отборочных этапов в финал в Казани прошли 57 человек.

В университете напомнили, что Татарстан участвует в олимпиаде уже более десяти лет. Проректор по дополнительному образованию Ильнур Хайруллин сообщил, что за 11 лет в НТО приняли участие более 9300 школьников из республики, а только в этом году заявки подали почти тысяча человек.

Он отметил, что появление сильного профиля в Казани особенно важно, поскольку он привлекает школьников из разных регионов и дает им возможность работать с реальными инженерными задачами в научной среде университета.

Менеджер по развитию технического сообщества «Лаборатории Касперского» Вячеслав Борилин, в свою очередь, обратил внимание, что олимпиадные задания уже выходят за рамки учебных задач и связаны с технологиями будущего.

По его словам, участники не просто программируют движение робота, а учатся проектировать автономные системы, которым можно доверять в реальной среде. Он подчеркнул, что с ростом применения ИИ в управлении техникой возрастает необходимость в защищенной архитектуре, и важно, что школьники осваивают этот подход уже сейчас.

17 апреля жюри определило победителей. В индивидуальном зачете ими стали Роман Савельев (школа №1560 «Лидер», Москва), Петр Шокуров (школа №1575, Москва), Ярослав Шарипов (Вторая санкт-петербургская гимназия) и Александра Иванова (лицей №41, Ижевск).

Призерами стали Александр Кравченко (школа №548 «Царицыно», Москва), Денис Ломакин (школа №1366, Москва), Михаил Мартынов, Максим Королев и Виктор Авсейцев (школа №1575, Москва), Ксения Шучалина (Инженерный лицей НГТУ, Новосибирск), Сергей Некрасов (школа №3, Куйбышев), Мария Якушева (гимназия №1, Смоленск), Георгий Спицын (Вторая санкт-петербургская гимназия) и Иван Сакаев («Сверхновая школа», Ленинградская область).

В командном зачете победила команда многопрофильного лицея № 20 Ульяновска – Денис Ломакин, Ксения Шучалина и Анастасия Васильева. Второе место заняла команда Петра Шокурова, Максима Королева, Виктора Авсейцева и Михаила Мартынова. Третье место досталось команде Романа Савельева, Марии Якушевой, Сергея Некрасова и Тимерлана Сагдеева из гимназии №3 Казани.

Победители получили образовательные сертификаты от «Лаборатории Касперского» номиналом 75 и 150 тысяч рублей. Организаторы отметили, что призеров и победителей готовы принять ведущие вузы страны, где обучают кибериммунному подходу к разработке.

Среди них – КФУ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российский технологический университет «МИРЭА», Российский университет транспорта, Уральский государственный горный университет, а также университеты Ижевска, Ростова-на-Дону, Перми, Петрозаводска, Симферополя и Чебоксар.