Школьники Пестречинского района РТ оказали помощь детям с инвалидностью

Школьники Пестречинского района Татарстана приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок», в рамках которой дети создают из белой бумаги цветы, а затем продают их. На вырученные деньги ребята помогают тем, кто нуждается в особенном уходе или реабилитации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник районного Управления образования Марина Харитонова.

В Декаду инвалидов в акции приняли участие более 1800 учеников из 11 школ района. Они выручили за свои поделки свыше 75 тыс. рублей и помогли 11 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также закупили канцтовары в группу продленного дня и сделали пожертвования в Фонд дикой природы.

Самое большое количество средств собрал технологический лицей «Алгоритм» — свыше 63 тыс. рублей. Ребятам из этой школы удалось помочь сразу двум семьям, где воспитываются дети с ДЦП.

«В рамках акции „Белый цветок“ любой желающий может оказать помощь семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Марина Харитонова.

На сегодняшний день в районе проживают 183 семьи, в которых воспитываются 195 особенных детей.