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Экология
2 декабря 2022  18:24
Наталья Рыбакова

Школьники Пестречинска собрали макулатуру, чтобы поддержать семьи участников СВО

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В Пестречинске провели благотворительную акцию в поддержку семей участников военной спецоперации. Школьники собрали макулатуру, чтобы направить вырученные деньги детям военнослужащих.

Организовали акцию «Сдай макулатуру-спаси дерево» учащиеся Пестречинской школы №2. Весь год ребята приносили старые газеты, журналы, тетради. Общими усилиями у них получилось собрать 900 кг макулатуры.

Недавно участники акции сдали все вторсырье и получили деньги, а вырученные средства передали своим сверстникам, чьи отцы участвуют в СВО, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

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