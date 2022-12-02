Школьники Пестречинска собрали макулатуру, чтобы поддержать семьи участников СВО

В Пестречинске провели благотворительную акцию в поддержку семей участников военной спецоперации. Школьники собрали макулатуру, чтобы направить вырученные деньги детям военнослужащих.

Организовали акцию «Сдай макулатуру-спаси дерево» учащиеся Пестречинской школы №2. Весь год ребята приносили старые газеты, журналы, тетради. Общими усилиями у них получилось собрать 900 кг макулатуры.

Недавно участники акции сдали все вторсырье и получили деньги, а вырученные средства передали своим сверстникам, чьи отцы участвуют в СВО, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.