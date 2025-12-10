news_header_top
Общество 10 декабря 2025 14:17

Школьники Нижнекамска встретились с представителями военной династии Башировых

Урок семьеведения прошел во Дворце бракосочетаний Нижнекамска в День героев Отечества. Учащиеся школ встретились с военной династией БашировыхНаилем Рафкатовичем и Резедой Ясукаевной. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Супружеская пара, прожившая вместе 41 год, – яркий пример крепкой, дружной семьи и преданности служению Родине. Супруги воспитали трех замечательных детей – Тимура, Газиза и Эльвиру, которые также продолжают семейные традиции военных. Общий стаж династии превышает 125 лет», – рассказали в пресс-службе.

Школьники с интересом выслушали историю о любви, уважении и служении Родине. Также учащиеся выполнили интерактивные задания. Урок провела заместитель директора и педагог-семьевед Светлана Гурьянова. Такие мероприятия способствуют сохранению семейных ценностей и формированию у молодежи уважения к патриотизму и идеалам крепкой семьи, выразили уверенность в пресс-службе ЗАГСа.

#семьи #загс #ветераны #школьники #Патриотическое воспитание
