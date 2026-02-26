Школьники Нижнекамска собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Письма со словами поддержки, маскировочные сети, средства личной гигиены и другие необходимые вещи передали в пункт сбора на улице Химиков, 72б ученики лицея № 37 Нижнекамска. Гуманитарный груз доставили совместно с координационным советом детских садов № 92 и № 93.

Сбор помощи на базе доброштаба лицея проходит регулярно – к нему подключаются жители микрорайона, лицеисты и воспитанники детских садов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сегодня мы привезли гумпомощь совместно с координационным советом 92-го, 93-го детских садов. Мы собираем гумпомощь регулярно на базе доброштаба лицея № 37 вместе с жителями микрорайона, лицеистами и воспитанниками детских садов. Это очень важно, так как наши бойцы нуждаются в нашей помощи и поддержке», – рассказал ученик 8 «Г» класса лицея № 37 Арсений Кагарманов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

К акции присоединились и школьники лицея № 31 имени А. А. Шаповалова. Ребята плетут маскировочные сети, собирают медикаменты и продукты, пишут письма военнослужащим.

«Мы плетем сети, собираем медикаменты, еду, пишем письма бойцам СВО. Тем, что я занимаюсь этим, я горжусь. У меня отчим – действующий боец СВО», – поделилась ученица 10 «А» класса лицея № 31 Ксения Сафронова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Не остались в стороне и ученики гимназии № 25.

«Я очень рад и горд, что наша школа помогает бойцам», – отметил ученик 9 «Г» класса Арслан Давлетшин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В ближайшее время планируется отправка очередного гуманитарного конвоя. Учебные учреждения уже передали собранную помощь в пункт приема.

«Очень приятно, что вовлечены дети, родители, администрация школ и детских садов. Только вместе мы победим, вместе мы сила», – подчеркнула руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте сбора гуманитарной помощи по адресу: улица Химиков, 72б всегда рады любой поддержке. Теплые вещи, консервы, медикаменты и предметы первой необходимости остаются востребованными на передовой.

Гуманитарные конвои систематически доставляют груз бойцам, которые ежедневно выполняют задачи в сложных условиях.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой