Школьники Нижнекамска прошли программу «Моя первая профессия»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выпускники программы СИБУРа «Моя первая профессия» получили первые профессиональные дипломы. Свой первый «взрослый» экзамен ребята сдали в стенах Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева.

В частности, будущим аппаратчикам предстояло продемонстрировать, как пускать и останавливать колонное оборудование. Ребята внимательно следили за показаниями приборов на мониторах и фиксировали их.

«Я решил получить профессию аппаратчика, потому что было интересно, каково это, что для этого нужно знать и уметь. Профессия, и правда, очень интересная! Я побывал с экскурсией на "Нижнекамскнефтехиме", увидел, какую продукцию делают настоящие аппаратчики. Экзамен был несложным – к нему нас очень хорошо подготовили на занятиях», – признался ученик лицея №37 Айнур Салахов.

В свою очередь тем, кто в будущем сможет пополнить ряды лаборантов нижнекамского предприятия СИБУРа, предстояло провести настоящие химические опыты.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«О том, что я, еще учась в лицее, уже могу получить свою первую профессию, и об этой программе я узнала от своего классного руководителя. Долго не думала – химия меня очень увлекает! Конечно, во время учебы не все всегда получалось – были и промахи, но наши преподаватели всегда помогали!» – рассказала ученица лицея №37 Таисия Штин.

Строгими, но справедливыми экзаменаторами стали сотрудники «Нижнекамскнефтехима». К примеру, знания лаборантов оценивала ведущий инженер-химик Центральной заводской лаборатории нижнекамского предприятия СИБУРа Венера Носкова.

«Ребята молодцы! Тот уровень, который они показали, тем более для школьников, очень хороший, – отметила Венера Носкова. – Надеюсь, ребята решат связать дальнейшую профессиональную судьбу с выбранной в рамках нашей программы профессией и станут частью нашего коллектива.

Очередной этап образовательной программа СИБУРа «Моя первая профессия» стартовал в ноябре прошлого года. В Нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки школьников погружают в профессии лаборанта химического анализа, дефектоскописта, электромонтера и слесаря КИПиА. Курс программы «Моя первая профессия» рассчитан на четыре месяца. Теоретические и практические занятия, погружающие в профессию, проходят два раза в неделю.