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Экология
12 октября 2022  03:48
Наталья Рыбакова

Школьники Нижнекамска открыли «лесную столовую» для белок

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Кормушки для белок смастерили и развесили в лесу школьники Нижнекамска. Участниками экологической акции стали воспитанники детского эколого-биологического центра и Красноключинской школы, а также специалисты районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам.

Кормушки школьники установили в лесопосадке, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Белок можно подкармливать нежареными семечками и орехами (грецкие, кедровые и фундук), сухофруктами, свежими фруктами и овощами, несоленым салом, обмазанным медом печеньем, нежирным мясным фаршем и творогом, напомнили в ведомстве.

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