news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Школьники не смогут использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году
Скопировать ссылку
В 2024 году девятиклассники, сдающие ОГЭ, не смогут использовать калькуляторы на экзамене по математике. Правила проведения основного госэкзамена опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь в список предметов, допустимых к использованию на ОГЭ по математике, входят только линейка для построения чертежей и справочные материалы с основными формулами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2