Школьники не смогут использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году

В 2024 году девятиклассники, сдающие ОГЭ, не смогут использовать калькуляторы на экзамене по математике. Правила проведения основного госэкзамена опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в список предметов, допустимых к использованию на ОГЭ по математике, входят только линейка для построения чертежей и справочные материалы с основными формулами.