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Общество 29 декабря 2023 21:55

Школьники не смогут использовать калькуляторы на ОГЭ по математике в 2024 году

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В 2024 году девятиклассники, сдающие ОГЭ, не смогут использовать калькуляторы на экзамене по математике. Правила проведения основного госэкзамена опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в список предметов, допустимых к использованию на ОГЭ по математике, входят только линейка для построения чертежей и справочные материалы с основными формулами.

#огэ #математика
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