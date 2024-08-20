Школьники начнут изучать технологии беспилотников на уроке «Труд»

В школьную программу по предмету «Труд» войдет модуль, посвященный технологиям беспилотных летательных аппаратов. На изучение нового блока предусмотрено несколько часов. Об этом сообщил журналистам замминистра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.

«Ряд модулей были расширены дополнительными темами по предмету “Труд”. Некоторые темы были скорректированы по содержанию. Например, появляется такой модуль или блок тем, посвященных беспилотным авиационным системам», – рассказал спикер во время пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

Музипов напомнил, что с нового учебного года в школьной программе появится предмет «Труд» вместо «Технологии». Здесь добавится ряд новых модулей, несколько тем, посвященных профориентации. При этом количество часов и преподавание предмета остается, как и в прошлом году.

Замминистра образования и науки добавил, что вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» появятся «Основы безопасности и защиты Родины». «Этот предмет аккумулирует в себе учебные сборы, начальную военную подготовку и предмет ОБЖ, который был. Появляются два новых модуля к девяти существовавшим. Это такой сборный предмет», – подчеркнул он.

По словам спикера, в связи с модернизацией этих двух предметов преподаватели ОБЖ и технологии пройдут повышение квалификации.

«Никаких изменений в кадровом составе не планируется, поскольку требования к педагогам этих предметов остаются такими же. У них будут обновлены материалы, по которым они будут преподавать в новом учебном году», – заключил он.