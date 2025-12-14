Школьники Набережных Челнов направили выручку от ярмарки бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В образовательных учреждениях Набережных Челнов продолжаются благотворительные ярмарки. Средства, вырученные на них, школьники направляют не на личные нужды, а на добрые дела. Так, ученики лицея инновационных технологий № 36 решили передать собранные деньги на гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

К благотворительной акции ребята подошли всей семьей. Вместе с родителями, бабушками и дедушками они готовили домашнюю выпечку и угощения: ажурные блины, пироги с разными начинками, шарлотки, сочники, треугольники, венские вафли. По словам школьников, все делали с душой и любовью — поэтому и раскупали угощения очень быстро.

Во время перемен школьный коридор наполнялся покупателями. Многие ученики признавались, что почти весь товар удалось реализовать за короткое время. Ребята отмечали, что им было приятно не только готовить и продавать, но и понимать, что их труд принесет реальную пользу.

На вырученные средства школьники уже решили приобрести средства личной гигиены — сухие шампуни, зубные щетки, пасты и другие необходимые вещи. После этого они сформируют коробки и передадут их волонтерам для отправки на передовую.

Кроме ярмарки, в лицее отдельно организовали сбор гуманитарной помощи. В течение полутора-двух недель ученики приносили продукты питания, теплые вещи, носки, термобелье, кофты. Часть изделий школьники и их семьи сшили самостоятельно. В итоге удалось собрать несколько коробок с продуктами и одеждой.

Вся гуманитарная помощь уже передана волонтерам. Ученики лицея инновационных технологий № 36 надеются, что бойцам будет важно и приятно получить посылки и почувствовать поддержку из родного города.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.