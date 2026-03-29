Школьники на весенних каникулах будут отдыхать до 5 апреля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В российских школах начались весенние каникулы. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минпросвещения РФ, учащиеся, которые учатся по четвертям, будут отдыхать до 5 апреля.

В министерстве пояснили, что в соответствии с рекомендациями ведомства каникулы для таких школ в 2026 году проходят с 28 марта по 5 апреля. Для образовательных учреждений с триместровой системой обучения сроки иные – с 11 по 19 апреля.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что ведомство стремится сделать каникулы временем полноценного отдыха и восстановления для школьников. По его словам, у детей есть множество возможностей провести это время с пользой, в том числе посещать музеи и выставки.

Министр также обратил внимание, что школьники могут воспользоваться рекомендованными списками фильмов и литературы. Он добавил, что это позволяет совместить отдых с расширением кругозора, а сами каникулы должны помочь детям восстановить силы и вернуться к учебе с интересом.