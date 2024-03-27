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Школьники Мензелинска помогли волонтерам фасовать сухие супы
В Мензелинске во время весенних каникул многие дети помогают волонтерам. На днях второклассники школы №2 вместе с классным руководителем Надеждой Бочкаревой побывали в офисе волонтеров «Поддержим наших. Мензелинск — Мензелинский район».
Гости встретились с группой волонтеров «Вкус дома Мензелинск», которые занимаются приготовлением сухих супов для участников спецоперации, и непосредственно приняли участие в готовке и фасовке продукции. Местные жители активно помогают волонтерам продукцией, овощами и деньгами.
Впервые дети с самого начала учувствовали в процессе. Сами клали лавровый лист и специи, а затем наполняли пакетики супом и взвешивали. Еще ребятам понравилось вакуумировать пакеты.
Далее на очереди был кисель. Его также фасовали с пожеланиями приятного аппетита бойцам. Параллельно дети рассказывали разные истории и развлекали волонтеров.
Волонтер Рузиля рассказала и показала ребятам, что из чего делается и что где лежит в офисе. Когда дошло до полок со сладким, глаза детей загорелись от количества красивых и вкусно пахнущих пряников.
В конце мероприятия волонтеры угостили каждого помощника пряником от Земфиры. Земфира — жительница Князевского поселения Тукаевского района, она изготавливает печатные медовые пряники с разными рисунками.
Всего в этот день волонтеры группы «Вкус дома Мензелинск» вместе с детьми расфасовали 47 пакетов супа харчо, 18 пакетов щей (овощной набор), 36 пакетов рассольника, 48 пакетов борща (овощной набор) и 330 штук медовых князевских пряников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские школьники на каникулах фасуют сухие супы и каши для бойцов спецоперации.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Дифизы Нуриевой.
Фотографии предоставлены группой волонтеров «Поддержим наших. Мензелинск».
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