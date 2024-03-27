Школьники Мензелинска помогли волонтерам фасовать сухие супы

Фото предоставлено группой волонтеров «Поддержим наших. Мензелинск»

В Мензелинске во время весенних каникул многие дети помогают волонтерам. На днях второклассники школы №2 вместе с классным руководителем Надеждой Бочкаревой побывали в офисе волонтеров «Поддержим наших. Мензелинск — Мензелинский район».

Гости встретились с группой волонтеров «Вкус дома Мензелинск», которые занимаются приготовлением сухих супов для участников спецоперации, и непосредственно приняли участие в готовке и фасовке продукции. Местные жители активно помогают волонтерам продукцией, овощами и деньгами.

Впервые дети с самого начала учувствовали в процессе. Сами клали лавровый лист и специи, а затем наполняли пакетики супом и взвешивали. Еще ребятам понравилось вакуумировать пакеты.

Далее на очереди был кисель. Его также фасовали с пожеланиями приятного аппетита бойцам. Параллельно дети рассказывали разные истории и развлекали волонтеров.

Волонтер Рузиля рассказала и показала ребятам, что из чего делается и что где лежит в офисе. Когда дошло до полок со сладким, глаза детей загорелись от количества красивых и вкусно пахнущих пряников.

В конце мероприятия волонтеры угостили каждого помощника пряником от Земфиры. Земфира — жительница Князевского поселения Тукаевского района, она изготавливает печатные медовые пряники с разными рисунками.

Всего в этот день волонтеры группы «Вкус дома Мензелинск» вместе с детьми расфасовали 47 пакетов супа харчо, 18 пакетов щей (овощной набор), 36 пакетов рассольника, 48 пакетов борща (овощной набор) и 330 штук медовых князевских пряников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевские школьники на каникулах фасуют сухие супы и каши для бойцов спецоперации.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Материал подготовлен при участии Дифизы Нуриевой.