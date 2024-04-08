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«Энергетический продукт»: школьники Мензелинска напечатали медовые пряники для бойцов СВО
Ученики 2А класса школы №2 Мензелинска напечатали медовые пряники для бойцов спецоперации. Мастер-класс для них провела волонтер Земфира.
Сначала мастерица рассказала детям о пряниках. Ученики с интересом слушали ее рассказ и узнали, что корни пряничного дела уходят в древнюю Русь.
Она показала школьникам деревянные доски, на которых печатаются сладости. Поделилась и тем, какие пряности используются, какие продукты нужны, а также пояснила, что медовые печатные пряники со временем не теряют свой вкус и качество, а наоборот, дозревают и становятся еще вкуснее.
Затем началось волшебство. Ребята напечатали съедобных сказочных зверушек и украсили их.
Дети были очень рады подарить частичку тепла героям-землякам, которые в скором времени попробуют эти сладости.
«Эти пряники очень питательные. Их даже можно назвать действительно энергетическим продуктом», — говорит Земфира.
Ученики работали в небольших группах по 5-6 человек. За 10 минут каждый из них успел сделать по 4-5 пряников. Всего детишки смогли напечатать около 100 пряников.
«Мы верим, что эти сладкие подарки придутся по душе бойцам. Пусть наши пряники станут символом нашей благодарности и поддержки», — сказала ученица 2А класса Полина Зайнуллина.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при учатсии Ильсеяр Хаертдиновой. Фото предоставлено школой № 2 города Мензелинска.
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