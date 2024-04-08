«Энергетический продукт»: школьники Мензелинска напечатали медовые пряники для бойцов СВО

Ученики 2А класса школы №2 Мензелинска напечатали медовые пряники для бойцов спецоперации. Мастер-класс для них провела волонтер Земфира.

Сначала мастерица рассказала детям о пряниках. Ученики с интересом слушали ее рассказ и узнали, что корни пряничного дела уходят в древнюю Русь.

Она показала школьникам деревянные доски, на которых печатаются сладости. Поделилась и тем, какие пряности используются, какие продукты нужны, а также пояснила, что медовые печатные пряники со временем не теряют свой вкус и качество, а наоборот, дозревают и становятся еще вкуснее.

Затем началось волшебство. Ребята напечатали съедобных сказочных зверушек и украсили их.

Дети были очень рады подарить частичку тепла героям-землякам, которые в скором времени попробуют эти сладости.

«Эти пряники очень питательные. Их даже можно назвать действительно энергетическим продуктом», — говорит Земфира.

Ученики работали в небольших группах по 5-6 человек. За 10 минут каждый из них успел сделать по 4-5 пряников. Всего детишки смогли напечатать около 100 пряников.

«Мы верим, что эти сладкие подарки придутся по душе бойцам. Пусть наши пряники станут символом нашей благодарности и поддержки», — сказала ученица 2А класса Полина Зайнуллина.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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