Школьники Мамадыша за час изготовили около тысячи пакетиков «Чая Победы» для бойцов СВО

В Мамадыше школьники присоединились к акции «Чай Победы» и всего за час изготовили около тысячи чайных пакетиков для участников специальной военной операции. Участниками гуманитарного проекта стали более 50 активистов «Движения Первых».

Акция прошла в выездном формате и объединила школьников, педагогов, волонтеров и специалистов, занимающихся отправкой гуманитарной помощи на передовую. Организаторы рассказали ребятам, насколько важна для бойцов даже небольшая поддержка из дома.

Проект реализуется на средства гранта Раиса Татарстана, который выиграло первичное отделение «Движения Первых» на базе Таканышской школы. На развитие инициативы образовательное учреждение получило 150 тысяч рублей.

Во время мастер-класса школьники не только фасовали травяной чай, но и познакомились с полезными свойствами местных растений. Ребята изучили названия мяты, душицы, липового цвета и других трав на татарском языке.

Акция стала частью проекта «Школа добра». В его рамках для учащихся организуют серию практических занятий по изготовлению гуманитарной продукции для военнослужащих. Помимо чая, школьники делают тактические браслеты, сухой душ и чак-чак для отправки бойцам.

Педагоги Таканышской школы отмечают, что помогают фронту с первых дней специальной военной операции. По их словам, подобные акции не только объединяют детей и взрослых, но и помогают воспитывать чувство ответственности и поддержки защитников страны.

Всего до завершения проекта участникам предстоит изготовить около 5 тысяч чайных пакетиков.

Готовую продукцию упаковывают в индивидуальные пакетики и крафт-пакеты, после чего передают вместе с гуманитарными грузами на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.