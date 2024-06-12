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Школьники Лисичанска вернулись после летней смены в детском лагере Татарстана
Школьники из Лисичанска и Рубежного вернулись домой с первой летней смены молодежного центра «Сәләт-Ак Барс», который расположен на Крымском побережье. Поездку в Форос 225 детям из подшефных городов организовала Республика Татарстан при участии вице-премьера Евгения Варакина.
На берегу Черного моря юные лисичане и рубежане провели две недели. Школьники занимались спортом и сдавали нормативы ГТО, побывали на экскурсиях, загорали и нашли себе новых друзей среди своих сверстников и наставников в лице вожатых центра «Сәләт-Ак Барс», которые сопровождали своих подопечных в Луганскую народную республику.
Следующая смена в молодежном центре «Сәләт-Ак Барс» для школьников из Лисичанска и Рубежного состоится уже в августе. Планируется, что в татарстанский «Артек» отправится также более 200 детей и подростков.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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