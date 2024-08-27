Школьники Лисичанска и Рубежного получили подарки от Татарстана

До школьников из Лисичанска и Рубежного дошли подарки от Татарстана. Гумпомощь в подшефные города прибыла под эгидой Татарстанского реготделения «Единой России», сообщает пресс-служба партии. Гуманитарный груз включал школьные наборы для детей двух городов. 2251 школьный набор с канцелярскими принадлежностями был отправлен при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках акции «Помоги собраться в школу!».

В школьные наборы вошли канцтовары, рекомендованные Министерством образования и науки РТ. Они поделены на три категории: для 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 классов. В каждом рюкзаке – по 30 наименований канцтоваров.

В торжественном вручении школьных наборов приняли участие вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, первый заместитель руководителя администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов, руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин. В каждом городе, где проходило вручение ранцев, школьники своими силами подготовили праздничную программу - ребята и педагоги искренне приветствовали гостей, благодарили татарстанцев.

В Лисичанске ранцы в торжественной обстановке вручили в школе №18. В Лисичанск поступил 351 комплект рюкзаков с канцтоварами для 1-4 классов (186 для мальчиков и 165 для девочек), 787 комплектов для учащихся 5-9 классов (405 для мальчиков, 382 для девочек) и 256 комплектов для 10-11 классов.

«Мы обещали в прошлом году, что вернемся. И вот мы вернулись с теплыми пожеланиями, поздравлениями, приветствием от имени татарстанцев, от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Лисичанск для нас стал побратимым, родным городом, и вы каждый день, я думаю, чувствуете, что Татарстан заботится о вас. Здесь работает наша команда. Сегодня мы приехали с большой колонной гуманитарного груза – привезли ребятам школьные принадлежности», - обратился к учащимся, педагогам, родителям Ильнур Гарипов.

Он поздравил всех с наступающим новым учебным годом и напомнил, что Татарстан вновь помогает в организации учебного процесса в образовательных учреждениях Лисичанска и Рубежного.

«Никаких сомнений быть не может: военная операция закончится, и нашим детям надо будет строить новую мирную жизнь. Сегодня для этого надо учиться, получать новые знания. Поэтому мы понимаем, что пусть с ограничениями, но всё равно образовательная программа организована. Сегодня приехали машины с инвентарем, со школьным оборудованием, мебелью – будем создавать условия для организации учебных процессов в школах», - отметил он.

Отдельно первый заместитель руководителя администрации Раиса РТ поблагодарил татарстанских единороссов, организовавших гуманитарную колонну.

«Хочется поблагодарить татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», которое внесло большой вклад в организацию гуманитарного груза», - уточнил он.

Также отмечена работа вице-премьера Фаниля Аглиулина, недавно ставшего куратором Лисичанска и Рубежного, и главы Лисичанска Эдуарда Сахненко. Фаниль Аглиуллин, в свою очередь, также поблагодарил Ильнура Гарипова и Марата Самигуллина в организации гуманитарной помощи от Татарстана и «Единой России».

«В преддверии 1 сентября остаются считанные дни, и для кого-то это первый шаг в новую жизнь. Первоклассникам хочется пожелать успехов, ничего не бояться, получать хорошие отметки, слушать учителей. Родителям хотелось бы пожелать, чтобы они помогали своим детям, давали возможность с первых дней включиться в учебный процесс вместе со своими детьми и вести их. Это очень важно. Также хотелось бы поблагодарить вас, уважаемые педагоги, за ваш самоотверженный труд, терпения и любви к детям! «Молодежь — это опора сегодняшнего дня и будущее России». Это слова нашего главнокомандующего Владимира Путина. С праздником!» - поздравил всех присутствующих в лисичанской школе Фаниль Аглиуллин.

Школьные наборы получили также учащиеся школ №2 и №3 города Рубежное. Церемония вручения прошла в местной школе №2. Всего в Рубежное привезли 268 комплектов для детей 1-4 классов (134 для мальчиков и 134 для девочек), 350 комплектов для ребят 5-9 классов (189 для мальчиков и 170 для девочек) и 87 комплектов для старшеклассников.

Глава Рубежного Сергей Хортив выразил слова благодарности в адрес руководства Татарстана и регионального отделения «Единой России».

«Уважаемые гости из Татарстана, то, что вы сегодня, в преддверии Дня знаний, у нас – это, действительно, хорошее событие, мы совместно преодолеваем эти тяжелые годы. Именно братский Татарстан в тяжелые минуты для жителей города Рубежное протянул руку помощи, которая действительно стала неоценимой. Очередной гуманитарный конвой, который сегодня прибыл к нам, привез то, что необходимо. Детям – то, с чем они пойдут в школу, нам – технологическое оборудование, которое необходимо в преддверии зимы. На прошлой неделе мы получили специализированный автотранспорт. Эта помощь пришла тогда, когда она действительно очень нужна. Братскому Татарстану, от всех нас, от детей, учителей, родителей – низкий поклон и огромные слова благодарности, спасибо вам! Передайте Раису Республики Татарстан: мы очень ценим это человеческое братское отношение к городам Рубежное и Лисичанск!» - поблагодарил Сергей Хортив.

Татарстан всегда будет рядом и всегда будет вам помогать, заверил присутствующих первый заместитель руководителя администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов.

«Понимаем, что непростые времена вы переживаете, но будьте уверены: война закончится! Нашим ребятам надо продолжать учиться, по-новому выстраивая мирную жизнь, поэтому, несмотря на все сложности, надо стараться получать новые знания и готовиться к большой будущей жизни», - напутствовал ребят в Рубежном Гарипов.

Россия будет процветать, уверен вице-премьер Фаниль Аглиуллин. Об этом он сказал в своем поздравлении школьникам, учителям и родителям Рубежного.

«Для вас, кто впервые перешагивает порог школы, - это действительно волнительно, мы уверены в вас, в том, что вы окунетесь в новый мир и найдете свое призвание, когда получите новые знания. Хочу вам пожелать успехов, общайтесь, знакомьтесь и поддерживайте друг друга. Позднее, в сознательной жизни, вы будете вспоминать, как вы вместе учились, добивались успехов. Педагогическому составу хочу пожелать любви к детям, терпения, здоровья, счастья и благополучия. Я уверен, что мы победим, и наша родина – Россия, будет только процветать!» - заявил Фаниль Аглиуллин.

«Уже стало хорошей традицией в начале года шефы из Республики Татарстан нашим детям привозят подарки. Это школьный портфель со всем необходимым, что им понадобится во время учебного года. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликаются на наше пока еще трудное положение. Мы очень рады этим подаркам и ждем в гости наших шефов», - поделилась директор средней школы №2 Рубежного Ирина Дубовик.

Также в Лисичанск и Рубежное доставили стройматериалы, бутилированную воду, сантехнику и другие товары. В организации груза приняли участие активисты партии, сторонников «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России». В формировании груза принимали участие районы Татарстана, предприниматели. Так, в составе колонны Сармановский район отправил фуру с бутилированной питьевой водой. Её очень ждали больницы и соцучреждения Лисичанска, вода уже поступила к ним.

Буинцы собрали 10 тонн стройматериалов для восстановления поврежденных объектов Рубежного. Свой вклад в формирование груза также внесли руководитель Фонда ресоциализации РТ Данияр Максудов, Альметьевский район, Нижнекамское местное отделение «Единой России», а также компания «Поволжский инструмент». В состав груза также вошли 20 фаянсовых раковин, которые подготовили активисты Казанского местного отделения партии – директор ООО «Торговая Компания Сантехстройснаб» Алексей Прусаков, председатель исполкома Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России», гвардии подполковник запаса, начальник отдела мобилизационной подготовки и воинского учета КФУ Альберт Гималетдинов, президент ОПФ «Содружество танкистов», государственный советник юстиции 2 класса, заслуженный работник судебной системы Российской Федерации Джаудат Саляхов.

Общий вес гуманитарной помощи, отправленный из Казани 23 августа под эгидой «Единой России», – более 45 тонн. Груз формировался по списку потребностей, который ежемесячно партийцы получают от вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина. В отправке гуманитарной колонны в Казани принимали участие Секретарь Татарстанского реготделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Гуманитарную колонну от «Единой России» сопровождали первый заместитель руководителя администрации Раиса РТ - начальник управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов и руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин.

Это юбилейная, 25-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой «Единой России». За всё время СВО реготделение партии перевезло 2,5 тысячи тонн помощи в новые регионы на сумму более 200 миллионов рублей. Было отправлено 165 грузовых машин. С самого начала грузы формируются и отправляются со склада компании «Бехетле», который предоставлен реготделению «Единой России» депутатом Госсовета РТ Муслимой Латыповой на безвозмездной основе.

Как рассказал Ильнур Гарипов, Татарстан уделяет большое внимание вопросам поддержки закрепленных за ним городов – Лисичанска и Рубежного. Раис Татарстана этот вопрос держит на повседневном контроле.

«Лисичанск и Рубежное для нас – такие же муниципалитеты, как и другие районы и города республики. Более того, вопрос о восстановлении этих городов у нас рассматривается в приоритетном порядке. Сегодня, в канун начала нового учебного года, мы привезли ребятам школьные принадлежности. В Татарстане много лет подряд уже реализуется программа «Помоги собраться в школу», и вот сегодня постарались тоже помочь ребятам Лисичанска и Рубежного со школьными принадлежностями. В прошлом году мы тоже в это время приезжали, и в этом году по традиции уже вернулись и обещаем вернуться в будущем. Хотелось бы поблагодарить Раиса Республики Татарстана Рустама Минниханова, Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», которая организовала эту поездку, коллег – Луганское реготделение партии, которые встретили и организовали прекрасное мероприятие», - отметил Ильнур Гарипов.

Также в течение недели в Лисичанск и Рубежное доставят оборудование из Татарстана. Это большие промышленные насосы для работы «Водоканала» в Рубежном, стропильные системы, шифер, стеклоизол для ремонта кровель и т.д.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фото: пресс-служба «Единой России»