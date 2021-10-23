Школьники Лаишевского района Татарстана установили кормушки для диких животных

В лесах и охотничьих угодьях Лаишевского района Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам приступили к установке кормушек для диких животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кормушки для зайцев, кабанов и лосей установили специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам совместно с учениками Лаишевской школы №2 в лесах Куюковского сельского поселения. Как их правильно размещать, ребятам рассказал руководитель районного отдела Михаил Ерошомов.

«Соль, солома, зерно и другие корма позволят прокормиться животным в холодный сезон, повысят сопротивляемость к различным заболеваниям и исключат необходимость в бесконтрольной миграции, животные смогут спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях», — пояснил он.