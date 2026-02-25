news_header_top
Общество 25 февраля 2026 22:37

Школьники Крыма собрали свыше 2 тыс. шоколадок для участников спецоперации

С начала текущего, 2026 года школьники Крыма собрали более 2 тыс. шоколадок для участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель общественной организации «Матери Крыма – солдатам Отечества» Екатерина Артемина в эфире телеканала «Крым 24».

Подготовка сладких подарков была организована в рамках акции «Фронтовой шоколад». Желающие присоединиться к ней учащиеся покупали шоколадку, украшали ее оригинальной этикеткой и писали теплые пожелания.

«Мы всегда стараемся придумывать особенные вещи, чтобы самим школьникам было интересно, чтобы они лишний раз задумались о том, как там наши бойцы и как их можно порадовать, и чтобы самим бойцам, конечно, было бы интереснее и веселее», – объяснила общественница.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.

