Школьники Казани завоевали серебро на Международной Менделеевской олимпиаде

В Москве сегодня наградили победителей 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. В составе национальной сборной России учащиеся казанской школы №9 Азамат Шарафиев и казанского лицея №131 Саид Нургаянов завоевали серебряные медали, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В прошлом году оба школьника завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни в Ташкенте. Участие талантливых школьников в международных интеллектуальных соревнованиях соответствует целям национального проекта „Молодежь и дети“ по развитию и поддержке одаренных детей России», – отметили в ведомстве.

В Менделеевской олимпиаде приняли участие 200 школьников из 37 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Узбекистана, Турции, Кубы, Монголии, Бразилии, Шри-Ланки, Саудовской Аравии и других государств.

Программа испытаний для школьников включала три этапа. Два из них – теоретические туры с заданиями повышенной сложности по всем разделам химии. Третий тур, экспериментальный, был организован на базе лабораторий химического факультета МГУ.