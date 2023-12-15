Школьники Казани впервые получили Кубок Всероссийской олимпиады по программированию

Фото: Управление образования исполкома Казани

Школьники Казани впервые в истории Татарстана выиграли Кубок абсолютного победителя Всероссийской командной олимпиады по программированию. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Наши чемпионы решили 13 задач из 13 за 3 часа 30 минут и не оставили шансов другим командам в борьбе за первое место», — отметили в министерстве.

Чемпионами России стали Гимран Абдуллин из лицея-интерната №2 Казани и Ренат Каримов из лицея имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета. В составе команды «Казань + МСК: Not Not Today» они завоевали первое место.

XXIV Открытая всероссийская командная олимпиада школьников по программированию прошла 11 и 12 декабря в Санкт-Петербурге. Ее продолжительность составила пять часов.

В этом году в финале приняли участие 238 команд из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Всего друг с другом состязались 714 школьников.