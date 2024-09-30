Школьники Казани впервые побывали на экотропе «Казаньоргсинтеза»

Посетителями экотропы СИБУРа в лесопарке «Лебяжье», созданной в рамках проекта «Твои зеленые привычки», посетили ученики русско-татарской школы №57 Кировского района Казани.

Ребята прошли по маршруту, спроектированному в виде познавательной прогулки-игры с контрольными точками — специальными локациями со стендами и полезной информацией о лесе.

Благодаря этому ребята ближе познакомились с разнообразной природой Татарстана, в том числе и с растениями-биоиндикаторами, которые говорят о чистоте воздуха и безопасном соседстве с расположенным в двух километрах от тропы «Казаньоргсинтезе».

По словам советника директора школы по воспитательной работе Ксении Корнеевой, экотропа способствует развитию экологического воспитания школьников.

«Я думаю, новые знания о природе и экологии точно будут полезны ребятам на уроках биологии. В школе мы стараемся прививать детям «зеленые» привычки: организуем сбор макулатуры, крышечек, батареек», - отметила Корнеева.