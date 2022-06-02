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Ру Тат
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Экология
2 июня 2022  03:22

Школьники Казани свили две тысячи гнезд для рыб в акватории Куйбышевского водохранилища

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В Спасском районе РТ прошла заключительная установка нерестилищ в рамках акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)», участниками которой стали не только специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, но и школьники 19-й гимназии Казани. 

В пресс-службе природоохранного ведомства рассказали, что совместными усилиями было установлено более двух тысяч гнезд.

Сначала представитель МЧС Сергей Шалашов провел для школьников инструктаж по технике безопасности и о правилах поведения на воде, а главный ихтиолог «Главрыбвода» Рустам Сафиуллин рассказал об установке нерестилищ.

«Сегодня мы помогали взрослым вить гнезда для рыб и внесли небольшой вклад в сохранение водных обитателей», — отметили после акции ребята. 

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. 

Также для них устроили экскурсию в рыбный завод, который является одним из крупнейших местных товаропроизводителей рыбной продукции в республике.

Всего в нерестовый период в 17 районах РТ общими усилиями татарстанцев установлено более 30 км устройств.

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