Школьники Казани свили две тысячи гнезд для рыб в акватории Куйбышевского водохранилища

В Спасском районе РТ прошла заключительная установка нерестилищ в рамках акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)», участниками которой стали не только специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, но и школьники 19-й гимназии Казани.

В пресс-службе природоохранного ведомства рассказали, что совместными усилиями было установлено более двух тысяч гнезд.

Сначала представитель МЧС Сергей Шалашов провел для школьников инструктаж по технике безопасности и о правилах поведения на воде, а главный ихтиолог «Главрыбвода» Рустам Сафиуллин рассказал об установке нерестилищ.

«Сегодня мы помогали взрослым вить гнезда для рыб и внесли небольшой вклад в сохранение водных обитателей», — отметили после акции ребята.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Также для них устроили экскурсию в рыбный завод, который является одним из крупнейших местных товаропроизводителей рыбной продукции в республике.

Всего в нерестовый период в 17 районах РТ общими усилиями татарстанцев установлено более 30 км устройств.