Школьники Казани смогут предложить свое меню для школьных столовых

«Движение первых» Татарстана и Департамент продовольствия и социального питания Казани запустили конкурс «Я и моя еда в школе». Учащиеся школ могут предложить рецепт блюда, которое считают необходимым ввести в меню школьной столовой. В качестве жюри выступят сами школьники, сообщает пресс-служба регионального отделения движения.

«Тема питания в школьных столовых вызывает большой интерес среди как школьников, так и родителей. Отзываются дети и взрослые по-разному, поэтому мы решили предложить им поделиться конкретными идеями рецептов. Важным критерием является то, что блюда будут приготовлены из продуктов, которые используются в школьных столовых. Для детей такой конкурс — возможность сделать питание в учебных заведениях разнообразнее и вкуснее, а для взрослых — посмотреть на меню глазами ребят», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Проект запускается пилотно и охватит семь школ Казани:

— гимназия №33, Авиастроительный район,

— лицей №146, Ново-Савиновский район,

— школа №14, Вахитовский район,

— гимназия №19, Приволжский район,

— лицей №182, Кировский район,

— гимназия №9, Московский район,

— школа №161, Советский район.

Конкурс пройдет в три этапа: подача заявок через онлайн-форму, проведение очного этапа по приготовлению блюд внутри каждой школы, их оценка непосредственно самими учащимися и финальные конкурсные испытания на уровне города.

Все участники конкурса должны будут предложить рецепт и приготовить блюдо из ингредиентов, используемых в школьных столовых. Основными критериями отбора станут оригинальность и скорость приготовления, а также презентация блюда.

Лучшие блюда попадут в книгу видеорецептов от «Движения первых» и Департамента продовольствия и социального питания Казани. Также будет обсуждаться возможность введения блюда-победителя в меню школьной столовых. Принять участие в конкурсе можно, заполнив форму по ссылке до 10 апреля.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.