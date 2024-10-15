Школьники Казани смогут обучиться железнодорожным профессиям и получить диплом

Воспитанники Детской железной дороги в Казани впервые смогут пройти обучение по основным железнодорожным рабочим профессиям и получить государственное свидетельство о профессиональной квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Работники магистрали разработали для ребят адаптированные специальные образовательные курсы, которые позволяют получать профессиональные знания и навыки без отрыва от школьного образования», – говорится в сообщении.

Обучение начнется в IV квартале 2024 года. Юные железнодорожники в течение года смогут освоить специальности монтера пути и проводника пассажирского вагона, а в течение двух лет – помощника машиниста тепловоза и дежурного по станции.

После получения диплома о прохождении профессиональной подготовки они смогут трудоустроиться на Горьковскую железную дорогу.