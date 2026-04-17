Школьники Казани представили разработки дронов на фестивале «Небо будущего – детям!»

Городской фестиваль-конкурс по беспилотным спортивным аппаратам «Небо будущего – детям!» прошел в лицее №35 – образовательном центре «Галактика» Приволжского района Казани. В нем участвовали школьники лицеев №35, 83, 95, 116 и 185, школ №39, 64, 68, 100 и 136, гимназий №6 и 179, а также студенты технического колледжа КАИ и городского центра детского технического творчества имени В. П. Чкалова, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

С участниками пообщались заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку, председатель общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Ринат Фазылов, директор лицея Елена Глухарева, заместитель генерального директора ГК «Аванти» Денис Волков и другие гости.

Ринат Фазылов отметил, что в новой народной программе «Единой России» особое внимание уделяется инженерному образованию. По его словам, достижение технологического лидерства невозможно без квалифицированных инженеров, исследователей и научных кадров. Он подчеркнул, что при поддержке партии в стране открываются инженерные классы, передовые инженерные школы, центры «Точка роста», кванториумы и ИТ-кубы.

Фазылов также обратил внимание, что Татарстан остается одним из лидеров в научно-технологическом развитии. В республике работают шесть передовых инженерных школ, еще две планируется открыть. По его словам, для подготовки будущих специалистов важно с раннего возраста вовлекать школьников в инженерную деятельность и помогать им определяться с профессией.

Он добавил, что по инициативе партии со следующего года вводится новый федеральный стандарт среднего общего образования для инженерных классов с акцентом на метапредметные навыки, работу с современным оборудованием и искусственным интеллектом.

Парламентарий ознакомился с работой инженерных классов лицея, где благодаря государственным программам обновили лаборатории и закупили новое оборудование.

Педагог дополнительного образования Алина Семенова рассказала, что по федеральной программе «Беспилотные авиационные системы» в лицее оборудовали два класса. По ее словам, школьники не только собирают конструкторы и квадрокоптеры, но и создают собственные модели дронов, участвуют в конкурсах и добиваются побед.

Руководитель Центра аэрокосмического образования при лицее №35 Игорь Григорьев сообщил, что здесь занимаются школьники и студенты колледжей. По его словам, участники центра разрабатывают и запускают ракеты, работают над радиосвязью со спутниками и космонавтами, при этом ключевым направлением остается спутникостроение.

Он добавил, что ранее ребята работали с дорогостоящими конструкторами, разработанными профильными предприятиями, а теперь в центре создали собственный более доступный конструктор с расширенными возможностями, на котором уже проводят занятия.

Ученик пятого класса Данил Собетов занимается в центре с прошлого года. Он рассказал, что сейчас осваивает работу с микроконтроллером, программируемым на языках C и C++, который управляет подключенными компонентами. По его словам, он планирует связать свою будущую профессию с космосом и уже определился с вузом.

Илья Крылатых начал заниматься авиамоделированием еще в начальной школе. С запуском программы по беспилотным системам он стал собирать дроны и осваивать новые технологии. Он отметил, что в лицее созданы все условия для реализации даже самых смелых идей.

Илья активно участвует в соревнованиях. В прошлом году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова он посетил космодром «Байконур» и наблюдал запуск с участием космонавта-испытателя Сергея Рыжикова. По его словам, он намерен связать свою жизнь с беспилотными технологиями и стать высококлассным инженером.

Педагог Радик Туйкин рассказал, что ранее занимался сборкой и пилотированием летательных аппаратов, а сейчас работает с детьми. Вместе с учениками и коллегами он собрал двухместный сверхлегкий самолет «Галактика 35». Из-за возрастных ограничений школьники пока не могут летать на нем, поэтому отрабатывают навыки на тренажерах.

Он отметил, что старшие ученики могут продолжить обучение в аэроклубах, летать на планерах и самолетах, а в дальнейшем поступают в летные училища или приходят в авиацию в качестве инженеров.

Вопросы ранней профориентации, развития наставничества и расширения сети инженерных школ обсуждались на форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде. Участники круглого стола предложили создать единую систему, которая позволит каждому ребенку познакомиться с современными технологиями.

В числе инициатив – включение в школьную программу модулей по робототехнике, искусственному интеллекту, биотехнологиям и беспилотным системам, а также внедрение модели «школа – техникум – университет – предприятие» с активным участием бизнеса.

Денис Волков сообщил, что российские компании заинтересованы в подготовке будущих инженеров. По его словам, уже запущен соревновательный формат по дисциплинам, связанным с беспилотными системами, а при поддержке «Единой России» в Татарстане прошел финал этих соревнований.

Он добавил, что в Казани стартует образовательный проект: в 12 школах откроются инженерные классы для учеников пятых и седьмых классов. Помимо инженерных дисциплин, школьники будут изучать экономику и промышленный дизайн. Проект ориентирован на дальнейшее поступление в колледжи и вузы на технические специальности.

Народная программа «Единой России» предусматривает развитие инженерного образования, включая модернизацию подготовки кадров, поддержку молодых исследователей и расширение системы грантов. По инициативе партии финансирование этих направлений закреплено в федеральном бюджете.

Также развивается проект «Профессионалитет»: создано 500 образовательных кластеров, открыто более 50 передовых инженерных школ, свыше 450 кванториумов и более 300 ИТ-кубов, работают около 20 тысяч центров «Точка роста».

В школах уже открыто более 5,6 тысячи инженерных классов, где обучаются 111 тысяч детей. К 2030 году планируется создать еще 50 передовых инженерных школ и довести их общее число до 100, а также открыть 1000 молодежных лабораторий.