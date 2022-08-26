Школьники Казани познакомились с производством компьютеров на заводе ICL Техно

Казанские школьники 24 августа продолжили знакомство с миром профессий вместе с Центром развития детей и подростков «Рампа». На этот раз ребятам посчастливилось попасть на уникальный завод ICL Техно — российский производитель вычислительной техники.

Это один из лидеров отрасли, вот уже более 30 лет работающий на рынке. Во время экскурсии школьники изучили процесс производства компьютеров и узнали много интересного. А происходило знакомство с производством под руководством профессионала своего дела — технического директора предприятия Виктора Александровича Честнова.

Сперва ребята познакомились с готовой продукцией завода, среди которой — ноутбуки, моноблоки, системные блоки, кассы самообслуживания и даже специальное медицинское оборудование, а затем — с внутренним устройством компьютера. Любознательные школьники задавали множество самых разных вопросов и получали на них развернутые ответы. Так, разобравшись с тем, где находится материнская плата и какова частота переключения кадров на дисплеях компьютеров, учащиеся отправились дальше.

Дальше их ждало самое интересное — цех сборки техники. На этом этапе ребята смогли узнать, как организован процесс сборки компьютеров, и понаблюдать за работой специалистов, по очереди устанавливающих комплектующие компьютера на конвейере. Ну и куда же без тестирования — изучили школьники и особенности проверки работоспособности готовой техники.

Узнали во время экскурсии гости и разные интересные детали производства. Например, зашла речь о том, что голубые браслеты на руках специалистов нужны для отведения статического электричества, а количество произведенных на заводе компьютеров за год может доходить до 300 тыс. штук.

В итоге благодаря увлекательной экскурсии на ICL Техно школьники вместе с Центром развития детей и подростков «Рампа» смогли поближе познакомиться с особенностями профессий разработчиков и сборщиков вычислительной техники и получить уникальный опыт посещения реального производства.