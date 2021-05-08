Школьники Казани поддержали всероссийскую акцию «Экодежурный по стране»

Участники Российского движения школьников в Татарстане поддержали федеральную акцию «Экодежурный по стране». В Казани 50 активистов экологического направления РДШ приняли участие в уборке Горкинско-Ометьевского леса, сообщает Минобрнауки РТ.

«Перед участникам поставили задачу — за несколько часов убрать 20 гектаров, — отметили в министерстве. — Активисты собрали более 120 кг мусора с территории парка».

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» стартовала осенью прошлого года, а в апреле этого года начался новый сезон. Участники движения по всей России очищают и облагораживают общественные пространства.

Идея о проведении акции возникла у активистов РДШ после посещения Премьер-министром России Михаилом Мишустиным Дальнего Востока. Школьники решили провести субботник в Приморском крае, но ограничиваться своим регионом не стали и передали эстафету следующим экодежурным.