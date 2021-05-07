Школьники Казани могут принять участие в квесте «Рубеж памяти» в честь Дня Победы

В Казани 8 мая пройдет интерактивный квест «Рубеж памяти», посвященный Дню Победы. В игре могут принять участие школьники, студенты и их родители – всего около 500 человек, сообщает Минобрнауки РТ.

«На территории Казани будут работать площадки с активностями, — отметили в министерстве. — Участникам предстоит выполнить задания на 15 точках в исторических местах города».

Для участия в игре необходимо собрать одну или несколько команд от одного до пяти человек и зарегистрировать каждого участника на сайте проекта. Квест пройдет с 11.00 до 15.00.

Команде нужно будет подойти в назначенное место старта — Лядской сад. Затем участникам необходимо будет найти в городе объекты, указанные в задании, и ответить на вопросы о них через сайт. Команда, которая предоставит больше всего верных ответов, станет победителем.

«Рубеж памяти» — игра, направленная на вовлечение молодежи Казани в празднование Дня Победы и популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны.