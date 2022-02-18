Школьники Камско-Устьинского района пробурили 100 лунок на озере Керосинка

Природоохранную акцию «Рыбе — быть! (Балык — Булсын!)» провели специалисты межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомстве.

В акции на озере Керосинка приняли участие глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов, заместитель руководителя исполкома Миляуша Хабибуллова, госинспектор инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Нияз Нуриев и школьники.

«Ребята пробурили около 100 лунок и заложили их сухим камышом, ветками и травой», — отметили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Акцию «Рыбе — быть! (Балык — Булсын!)» в районе проводят уже в пятый раз. На этот раз в мероприятии приняли участие ученики старших классов, а сотрудники МЧС предварительно провели для них инструктаж по технике безопасности.