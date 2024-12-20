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Школьники из Татарстана заработали более 140 тыс. рублей на благотворительной ярмарке
Юные предприниматели из Татарстана приняли участие в благотворительной ярмарке, организованной по республиканском проекту «Школьный бизнес-стар». Свыше 120 школьников заработали более 140 тысяч рублей, сообщили в Минэкономики РТ.
Мероприятие реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Организуют его Минэкономики и Минобрнауки РТ при поддержке центра «Мой бизнес».
Предновогодняя ярмарка прошла уже в третий раз. Юные предприниматели представили на ней товары собственного производства — от сладостей до аксессуаров для телефонов и елочных игрушек. Также они рассказывали гостям истории создания своих изделий, делились разработанными бизнес-проектами и сложностями, с которыми столкнулись при подготовке к мероприятию. Присутствовавшие на мероприятии бизнесмены, в свою очередь, поведали подросткам личные бизнес-истории и раскрыли интересные кейсы.
Половину от вырученной суммы ребята сразу же отправили на реабилитацию подопечного благотворительной организация «Добрая Казань». 22-летний Павел с детства страдает от перинатальной патологии ЦНС и гидроцефалии.
«Благотворительная ярмарка стала хорошей традицией, которая не только способствует развитию предпринимательских навыков у школьников, но и сплочению, созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи. С каждым годом мы замечаем все больший интерес к предпринимательству со стороны подростков. Это вдохновляет нас, как организаторов, на продолжение проекта и воплощение новых идей», — отметила первый замглавы Минэкономики Татарстана Наталья Кондратова.
В министерстве анонсировали, что школьные ярмарки обязательно продолжатся с начала 2025 года. Весной ожидается проведение финального слета школьных бизнес-компаний.
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