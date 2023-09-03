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Школьники из Татарстана взяли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
Школьники из Татарстана Гимран Абдуллин и Валерий Родионов завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике IOI-2023, проходившей в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Гимран Абдуллин — учащийся казанского лицея-интерната №2, а Валерий Родионов — учащийся Лицея имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета.
Вместе с татарстанцами обладателями золотых медалей стали и два московских школьника: Иван Пискарев из школы №2086 и Антон Степанов из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова.
Наставниками российской команды были доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.
«По итогам первого дня самый младший из них (российских участников — прим. Т-и) — Гимран из Татарстана — был в серебряной зоне, он так разозлился в хорошем смысле этого слова, что смог за второй день догнать и в последние минуты олимпиады попал в золотую зону», — рассказал Малеев о проявленном одним из казанцев упорстве.
Олимпиада стартовала 28 августа и завершится завтра, 4 сентября. Задания включали два тура по пять часов (за это время необходимо было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи).
«Гордость Казани и Татарстана! <…> Мои поздравления ребятам и их педагогам!» — прокомментировал достигнутый татарстанцами результат глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин в своем Telegram-канале.
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