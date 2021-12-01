Школьники из Татарстана взяли 15 медалей на международном турнире по информатике
Школьники из семи школ Казани, Челнов и Иннополиса стали победителями и призерами на XIII Международном осеннем турнире по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Соревнования проводились онлайн в Шумене (Болгария). В общей сложности их участниками стали 380 школьников из 16 стран. В российскую сборную вошли 36 жителей Татарстана, которые также представляли сборную республики и сборную ISIJ.
Ребята завоевали три золота, шесть серебряных и шесть бронзовых наград.