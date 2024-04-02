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Общество 2 апреля 2024 17:42

Школьники из Татарстана вошли в число знатоков избирательного права в России

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Татарстанские школьники одержали победу на Всероссийской олимпиаде «Софиум». Мероприятие состоялось в Центральной избирательной комиссии России, сообщает ЦИК РТ.

Участниками олимпиады стали 39 десятиклассников и 49 учащихся 11-х классов. В числе лучших оказались ученик лицея №35 Нижнекамска Станислав Натуралов, воспитанник казанского лицея-интерната №2 Мурад Зарипов и ученица «Многопрофильного лицея им. А.М. Булатова» Кукмора Эльвина Сулейманова. Еще два представителя республики стали призерами — Злата Давлетшина из Набережных Челнов и Виктор Мельников из Бугульмы.

Как отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, в этом году был установлен рекорд по числу татарстанцев, участвующих в олимпиаде.

«Уверен, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать интерес молодежи к теме выборов, организации избирательного процесса. Поздравляем ребят с убедительной победой и ждем их домой!», — сказал он.

Напомним, «Софиум» входит во всероссийский перечень олимпиад. Победители и призеры заключительного этапа получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

#олимпиада школьников #цик рт
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