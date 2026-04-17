Школьники из Татарстана стали участниками смены «Памяти героев верны!» в «Орлёнке»

Школьники из Республики Татарстан приняли участие в тематической смене «Памяти героев верны!» во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Проект реализуется при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Смена объединила 60 детей в возрасте от 11 до 13 лет из разных регионов страны, в том числе четырех участников из Татарстана. Она направлена на поддержку семей погибших участников специальной военной операции, а также на формирование у подростков патриотизма, уважения к истории и развитие творческих способностей. Эти задачи соответствуют целям нацпроекта «Молодёжь и дети».

Программа смены включала патриотические и образовательные мероприятия. Участники посетили музей «Блиндаж СВО», где познакомились с примерами мужества российских военнослужащих, а также приняли участие в «Диалогах о мужестве» и «Разговорах о важном» с ветеранами.

Параллельно проходили творческие занятия – мастер-классы по вокалу, танцам, игре на музыкальных инструментах и ораторскому искусству. Кроме того, для детей организовали российско-китайский диктант, а также экскурсию в астрономическую обсерваторию, приуроченную ко Дню космонавтики.

Родители участников отмечают значительное влияние смены на развитие детей.

«Когда моя дочь попала на эту смену, я очень за нее обрадовалась. Александре 13 лет, она учится в той же гимназии с немецким уклоном, в которой учился ее отец – Максим Мишакин. Александра – очень улыбчивый, жизнерадостный и сдержанный ребенок. Она любит рисовать, танцевать и путешествовать – в общем, творческая личность. Со своим классом она уже объездила много городов России. Когда Александра вернется со смены в "Орлёнке", они поедут по туристическому маршруту "Золотое кольцо". В будущем моя дочка хочет пойти учиться на актерское мастерство, поэтому мастер-классы на смене по ораторскому искусству пойдут ей на пользу и многому научат. На самом деле Александра даже не хочет уезжать из лагеря, настолько ей там понравилось, и она нашла много новых друзей», – рассказала мама участницы Ольга Мишакина.

Глава семьи – Максим Мишакин – погиб при выполнении боевой задачи. Он служил оператором противотанковой управляемой ракеты и ценой собственной жизни спас товарищей, отвлекая огонь противника. За проявленное мужество он был посмертно награжден Орденом Мужества.

«Александра была папиной дочкой. После гибели отца она ушла в себя. Ей очень помогает общение с друзьями и самовыражение через танцы. Именно поэтому такие смены, как в "Орлёнке", очень важны. Дети заводят новых друзей, раскрываются как талантливые певцы, художники, танцоры и актеры», – добавила она.

Завершилась смена итоговым концертом, на котором участники представили вокальные, хореографические и литературные номера, посвященные памяти защитников Отечества. Среди зрителей были ветераны специальной военной операции.