Школьники из Татарстана проверят свои знания по экологии на онлайн-олимпиаде

Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии пройдет с 13 сентября по 4 октября. К участию в ней приглашаются школьники из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Мероприятие проводится в ходе нацпроекта “Экология” и направлено на воспитание экологического мышления и осознанности у школьников, а также вовлечение в экоповестку родителей и педагогов. В олимпиаде могут принять участие школьники 1–9-х классов. Для того чтобы проверить свои знания по экологии, нужно будет зарегистрироваться на сайте Учи.ру, а затем выполнить предложенные задания, на решение которых отводится час», — сказано в сообщении.

Олимпиада не требует углубленных знаний школьной программы.

Количество набранных баллов станет известно сразу после выполнения всех заданий. Участники олимпиады и их педагоги получат сертификаты.

Национальные проекты реализуются в России согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.