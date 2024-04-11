Школьники из Татарстана прошли в финал историко-культурного конкурса «Тархан»

фото: пресс-служба конкурса "Тархан"

12 старшеклассников — знатоков тюркской истории из 9 муниципальных образований Татарстана сыграли полуфинальные поединки третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Впереди финал, который впервые пройдет в городе Болгар. Шестерым финалистам из Зеленодольска, Казани, Нурлата и Мамадыша предстоит продолжить борьбу за главный трофей - бюджетные места на профиле «История тюркских народов» Института международных отношений КФУ. Съёмки телепроекта пройдут 23 апреля 2024 года.

По итогам полуфинальных раундов многих участников конкурса отметили и наградили в своих школах, а единственному участнику-студенту колледжа даже выплатили разовую повышенную стипендию.

По словам преподавателей, готовивших участников, отсутствие исторической литературы о Казанском университете вызвало их недоумение. Особенно сказывается недостаток материалов об этом учреждении постсоветского периода. По мнению учителей, отсутствие первоисточников об истории университета усложнило подготовку участников.

Отметим, что в третьем туре полуфиналов только один из видеовопросов, заданных участниками друг другу получил наивысший балл от жюри. Это был вопрос Азалии Загидуллиной из Апастово о Казанской ратуше.

Основными темами полуфинала стали 220-летие Казанского университета и целая плеяда мировых знаменитостей, в том числе востоковедов и тюркологов. Также на полуфинале раскрыли несколько фактов и рассказали о событиях, имеющих ключевое значение для страны в целом.

Среди членов жюри конкурса оказались заместители министра культуры РТ Дамир Натфуллин и Ленар Хакимзянов, директор института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Искандер Гилязов, проректор КФУ по образовательной деятельности Екатерина Турилова, директор Института истории им. Марджани Радик Салихов, а также директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов.

«Тархан» в третьем сезоне заиграл новыми красками, расширив свой исторический спектр, - считает продюсер телепроекта Ирина Локтева, - Немаловажный и полезный момент – знакомство на съёмочной площадке школьников и преподавателей университета. Это очень важный контакт для будущих студентов. Кроме того, проект даёт возможность узнавать нашу историю. Для многих это совершенно новая информация, и такой формат подачи обязательно найдет своего любознательного зрителя».

Представитель Минкульта РТ, инициатор реализации проекта, историк Айрат Файзрахманов считает, что финал в исторических локациях города Болгар закономерен.

«Болгарский музей-заповедник - это глубокие корни, наша история и культура. Возможно, это станет традицией и «Тархан» нового сезона будет сниматься и в других исторических локациях республики. Хочется верить, что конкурс «Тархан» станет магнитом, который будет притягивать талантливую и увлеченную молодежь. Эти ребята смогут объединиться в клубное сообщество для изучения истории всей Евразии и станут нашей надеждой в мире исторической науки», - сказал он.