Школьники из Татарстана приняли участие в чемпионате бизнес-кейсов

18 апреля в Казани состоялся офлайн чемпионат по решению бизнес-кейсов – новый этап республиканского масштабного проекта «Школьный бизнес-старт». Участниками очного мероприятия чемпионата стали 12 школьных бизнес-компаний, успешно прошедших онлайн-этап чемпионата - всего 120 человек.

Каждая группа участников из 30 человек работала с одним из действующих предпринимателей, среди которых были представители, чей бизнес специализируется на производстве брендовой спортивной одежды, ресторанный бизнес, клуб для предпринимателей и развивающие детские центры.

Объединенные команды должны были в режиме реального времени, в течение 30 минут, разобрать предложенные предпринимателями бизнес-кейсы - найти решение конкретных бизнес-задач, с которыми сталкиваются предприниматели в реальной жизни.

По оценке экспертов самые эффективные решения бизнес-кейсов предложила команда, в состав которой вошли ученики Малошильнинской средней общеобразовательной школы Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, Аксубаевской средней общеобразовательной школы №2 и Лицея №146 «Ресурс» г. Казани. По окончании мероприятия ребятам в торжественной обстановке были вручены сертификаты.

Впереди участников проекта, после экспертной оценки, ждет финальный слет, где команды представят финансовые результаты своих бизнес-проектов. В результате будут определены три команды победителей. Они отправятся в Москву, где посетят технопарк «Сколково».

«Школьный бизнес-старт» — совсем молодой проект, который реализуется в соответствии с поручением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Второй год он помогает формировать предпринимательские навыки у детей 5-7 классов, в том числе обучающихся в сельских школах и малых городах Республики Татарстан. Проект проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Руководитель центра поддержки предпринимательства Центра «Мой бизнес» НО МКК «Фонда поддержки предпринимательства РТ» Елена Шевцова:

- Воспитание предпринимательских компетенций с ранних лет - это важная и социально-значимая миссия. Эту миссию реализует Министерство экономики РТ совместно с Минобрнауки республики. Весь проект реализуется в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство” совместно с Центром “Мой бизнес”. В рамках проекта за два года было обучено более 20 тысяч школьников, и все они - будущие предприниматели. Причем, школьники обучаются по всей республике, в том числе из малых городов и сел. Надеемся, что все они придут в будущем в Центр “Мой бизнес” для получения господдержки.

Руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова:

- Надеюсь, что сегодняшний день в цикле нашей работы с проектом «Школьный бизнес – старт» не пропадет для ребят даром, они получат новые знания и будут еще больше готовыми к финалу, который пройдет уже в мае. За победу в финале будут бороться действительно настоящие бизнес-проекты ребят, которые были запущены еще в ноябре после обучения деловой игре в октябре, обучены настоящими предпринимателями на этапе бизнес-проектирования в ноябре и участвовали в школьной ярмарке в декабре. Сейчас проходит очередной этап в рамках проекта «Школьный бизнес-старт». И я надеюсь, что ребята станут гораздо более опытными, подкованными к своим будущим бизнесам. Думаю, что действующие предприниматели, которые сегодня для ребят выступают и которые с ними работают на протяжении всего дня, тоже получат новый заряд энергии и бодрости от общения с молодым поколением, представители которого в недалеком будущем могут стать для них конкурентами или бизнес-партнерами.

Наставник чемпионата бизнес-кейсов Эмиль Сиразев:

- Для меня это интересный опыт. Когда мы начинали свою предпринимательскую деятельность, у нас не было возможности обучаться, поэтому все, что мы делали и создавали, то только на своем опыте и на своих ошибках. Здесь для ребят будет хорошим подспорьем, что мы даем реальные истории и ситуации из жизни предпринимателя, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Все привыкли рассуждать, что бизнесмен - это какой-то успешный человек, который много отдыхает и путешествует. Но это только вершина айсберга, никто не видит огромной работы, которую люди делают ежедневно. Как раз на примере наших кейсов, задачах, которые мы приготовили для ребят, показать из чего на самом деле состоит предпринимательство. Чем бы мы ни занимались, - за всем этим стоит много процессов и механизмов, которые оказываются в тени. И сегодня мы тоже поговорим об этих вещах.

Фото предоставлены пресс-службой проекта "Школьный бизнес - старт".