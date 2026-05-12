Общество 12 мая 2026 16:07

Школьники из Татарстана представили бизнес-идеи на республиканском чемпионате

Фото: пресс-служба проекта «Школьный бизнес-старт»

Очный финал республиканского чемпионата бизнес-кейсов в рамках проекта «Школьный бизнес-старт» прошел в Казани. В соревновании участвовали 120 школьников, которых объединили в 12 команд. В финал вышли представители Казани и Нижнекамска, а также Бугульминского, Камско-Устьинского, Мензелинского, Нижнекамского, Сармановского и Тюлячинского районов.

Во время чемпионата участники смогли пообщаться с предпринимателями. Бизнесмены рассказали школьникам о своем опыте, поделились историями создания собственного дела и предложили командам реальные бизнес-задачи, требующие нестандартных решений. Работать над кейсами школьникам пришлось в ограниченное время.

Жюри оценивало умение участников работать в команде, четко формулировать позицию и защищать свои идеи. Многие команды показали высокий уровень подготовки и нестандартный подход к решению задач.

Победителем чемпионата стала сборная, в которую вошли учащиеся казанского лицея №146 «Ресурс», лицея-интерната №24 и школы №10 Нижнекамска. Эксперты отметили предложенные командой решения за практическую направленность и оригинальный подход.

Следующим этапом проекта станет финальный слет. Его участники представят финансовую часть своих бизнес-проектов. По итогам выберут три лучшие команды, которые отправятся в Москву для посещения технопарка «Сколково».

Проект «Школьный бизнес-старт» реализуется по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организаторами выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Татарстана при поддержке Минэкономики и Минобрнауки республики.

#бизнес #школьники рт #предпринимательство
