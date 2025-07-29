Школьники из Татарстана покоряют Всероссийскую олимпиаду юных геологов

Сборные Татарстана принимают участие в XV Всероссийской полевой олимпиаде юных геологов, которая стартовала 25 июля в Пермском крае. Республику на престижном всероссийском форуме представляют победители XI Республиканской олимпиады в Альметьевске — команды «Ферсман» (руководитель Александр Куликов, учитель IТ-лицея КФУ Казани) и «Геобарс» (руководители Ирина Киселева, учитель лицея №2 Альметьевска, и Лилия Латыпова, учитель гимназии №22 Нижнекамска), об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

В течение двух недель почти 300 школьников из 29 регионов России и трёх стран ближнего зарубежья будут соревноваться в теоретических, практических и творческих конкурсах. Олимпиада объединяет самых увлечённых будущих геологов страны и даёт возможность проявить себя в самых разных испытаниях — от знания основ до навыков выживания в полевых условиях.

Руководитель Роснедр Олег Казанов в своём обращении к участникам подчеркнул: «Сегодня вы — главные геологи страны, а завтра вас ждут в большой геологии».

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил важность подготовки молодых специалистов: «Для достижения новых успехов в отрасли необходимы молодые талантливые геологи. Уникальная геологическая история Татарстана сделала нашу республику одним из эффективных нефтедобывающих центров России».

Уже прошли первые конкурсные этапы. Одним из них стало открытие выставки «Геология и мы», где участники представили свои творческие работы — фотографии, рисунки, поделки и тематические стенды, раскрывающие, чем жила команда между олимпиадами. В этом конкурсе ценятся не только знания, но и креативность, фантазия и искренняя любовь к природе.

Также юные геологи продемонстрировали навыки в двух жизненно важных направлениях: технике безопасности и организации полевой стоянки. В первом испытании участники на манекенах показывали, как правильно наложить повязку или жгут, выполнить искусственное дыхание и оказать первую помощь при переломах. Во втором задании команде за 90 секунд нужно было установить палатку и разжечь костёр — проверка на сплочённость и слаженность.