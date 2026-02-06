Школьники из Татарстана отправили бойцам на фронт более 2 тысяч писем

Школьники Татарстана приняли участие в акции Молодой Гвардии Единой России «Письмо солдату» и отправили более двух тысяч писем бойцам СВО с теплыми словами из дома. Они отправятся на фронт 9 февраля в составе гуманитарного груза от реготделения «Единой России».

В Казани письма писали ученики школ №77, 112, 89, а также кадетской школы. Кроме того, писали свои обращения и студенты казанских колледжей и вузов, а также учащиеся из Арского, Зеленодольского, Нижнекамского и Высокогорского районов.

«Сбор писем для фронта активисты МГЕР проводят с самого начала СВО, и за это время нам удалось передать за ленточку более 200 тысяч посланий в рамках акции «Письмо солдату». Для нас очень важно поддержать наших героев, передать им частичку дома, тепло с малой Родины, поэтому активисты «Молодой Гвардии Единой России» сегодня также присоединятся к акции и напишут свои послания на фронт», – рассказал руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

Вместе с письмами защитникам Отечества «Единая Россия» отправит на фронт и жителям подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного более 100 тонн гуманитарной помощи, в которые войдут автомобиль УАЗ, постельное белье для госпиталей, средства личной гигиены, продукты, огнетушители и вещи по заявкам бойцов.