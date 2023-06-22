Школьники из Татарстана могут принять участие в новом сезоне «Дня цифры»

В России стартует новый сезон проекта «День цифры». К нему присоединятся все детские летние лагеря страны.

Проект направлен на раннюю профориентацию детей и знакомит их с популярными IT-профессиями, информационными технологиями в формате игры.

В прошлом году участниками проекта стали свыше 6 тыс. детских лагерей. Как отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плугоренко, в 2023 году проект был обновлен: появились новые блоки, расширен перечень заданий. В новом сезоне ребят ожидают три этапа: командная игра по станциям «Цифровой код», проектная часть «Лагерь-АП (грейд)», интеллектуальная командная игра «ЦифроКвиз». Программа рассчитана на один день, однако доступна для использования на протяжении всего года.

«В игре „День цифры“ можно принять участие в любое время года, ведь она может проводиться как на свежем воздухе, так и в закрытом пространстве лагеря. Каждый этап адаптирован для возрастных категорий 7-12 и 13-17 лет, поэтому сыграть смогут все воспитанники лагеря», — подчеркнула директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Каждая из шести станций включает теоретический блок и уникальные материалы для вожатых, затем участники смогут проверить полученные знания в интерактивной игре «Цифровой код».

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством просвещения, Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций России, а также ведущими российскими ИТ- и технологическими компаниями. Присоединиться к проекту и получить бесплатные материалы можно по ссылке.