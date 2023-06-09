Школьники из Татарстана примут участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»

Школьников Татарстана приглашают принять участие во всероссийской акции «Навстречу звездам и мечтам». Она пройдет с 16 по 20 июня и будет посвящена 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Известные музеи космонавтики некольких городов России – Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Терешковой Ярославля – подготовят для ребят уникальные видеоэкскурсии, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Минкульт РФ.

Чтобы принять участие в акции, необходимо создать собственный видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт», сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Терешковакдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.

Страница участника в соцсети должна быть открытой, отмечают организаторы.

Жюри выберет 30 лучших работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников».

Победителей объявят 10 июля.