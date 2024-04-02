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Школьники из Татарстана могут получить смартфоны за знание правил БДД
В Татарстане стартовал конкус по безопасности дорожного движения. Принять участие в нем могут учащиеся 5-11-х классов, сообщает пресс-служба Центра цифровой трансформации республики.
Конкус проводится на базе мобильного приложения «Я — школьник». Поэтому желающие должны скачать приложение, пройти авторизацию по логину и паролю от ms-edu.tatar.ru или через ЕСИА, ответить на вопросы викторины, которые будут появляться в историях в течение двух недель. Также участникам нужно снять видеоролик на тему «Всей семьей за безопасность дорожного движения» и заполнить заявку. Видео должно быть загружено в раздел «Конкурсы».
Выполнившие все условия до 30 июня получат шанс выиграть смартфон. Победителей определят в двух категориях: среди учащихся 5-8-х и 9-11-х классов.
Конкурс организован Минцифры Татарстана совместно с Минобрнауки республики.
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