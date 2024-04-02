Школьники из Татарстана могут получить смартфоны за знание правил БДД

Фото: пресс-служба Центра цифровой трансформации РТ

В Татарстане стартовал конкус по безопасности дорожного движения. Принять участие в нем могут учащиеся 5-11-х классов, сообщает пресс-служба Центра цифровой трансформации республики.

Конкус проводится на базе мобильного приложения «Я — школьник». Поэтому желающие должны скачать приложение, пройти авторизацию по логину и паролю от ms-edu.tatar.ru или через ЕСИА, ответить на вопросы викторины, которые будут появляться в историях в течение двух недель. Также участникам нужно снять видеоролик на тему «Всей семьей за безопасность дорожного движения» и заполнить заявку. Видео должно быть загружено в раздел «Конкурсы».

Выполнившие все условия до 30 июня получат шанс выиграть смартфон. Победителей определят в двух категориях: среди учащихся 5-8-х и 9-11-х классов.

Конкурс организован Минцифры Татарстана совместно с Минобрнауки республики.