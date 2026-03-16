Школьники из Татарстана и Ульяновской области поборолись за четвертьфинал шоу «Тархан»

Показ телевизионной версии пятого сезона историко-культурного конкурса «Тархан» начался 14 марта на телеканале «ТНВ». Проект выходит по воскресеньям в 10:30.

Зрителям покажут ход интеллектуальных поединков и все этапы отбора участников. За путевки в четвертьфинал боролись 25 девушек и 15 юношей из 18 муниципальных районов Татарстана, а также из Ульяновской области.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и знания истории Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Игры включали вопросы по датам, событиям тюркской истории, биографиям известных исторических личностей, а также сопровождались личными победами и неудачами участников.

Конкурс «Тархан» за пять лет стал заметной площадкой для самореализации интеллектуально одаренной молодежи. Его проводит Министерство культуры РТ совместно с Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Фото предоставлено организаторами

Исполняющий обязанности директора института и ведущий телепроекта, доктор исторических наук, профессор Раиль Фархутдинов отметил, что интерес молодежи к истории родного края и своим корням продолжает расти. По его словам, формат телевизионных поединков помогает сделать научные знания более популярными и востребованными среди будущих абитуриентов.

Четвертьфинальные игры обещают быть особенно напряженными. Участникам предстоит не только отвечать на вопросы экспертов, но и демонстрировать аналитическое мышление, знание архивных источников и умение аргументировать свою позицию.

За выход в полуфинал будут бороться 24 старшеклассника из Ульяновска, Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Кукмора и Азнакаево, а также из Нижнекамского, Актанышского, Сабинского, Ютазинского, Апастовского и Алькеевского районов Татарстана. Съемки четвертьфиналов по традиции пройдут в Национальной библиотеке РТ 18 и 19 марта.