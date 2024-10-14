Школьники из РТ до конца октября смогут «примерить» профессии на профпробах

фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Татарстанские школьники продолжают «примерять» профессии. Профессиональные пробы с обучающимися в рамках федерального проекта «Билет в будущее», который входит в национальный проект «Образование», продлятся до конца октября.

Как сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее», профессиональные пробы подразумевают два варианта. В теоретической части педагоги рассказывают ученикам о новых тенденциях развития широкого круга специальностей, а в практической части ребята знакомятся с особенностями той или иной профессии, выполняют простые профессиональные действия, что поможет им определиться с выбором дальнейшего направления. Профессиональные пробы помогают участникам проекта понять, какие навыки и знания необходимы в той или иной работе.

В октябре продолжается проведение профессиональных проб с обучающимися общеобразовательных организаций на базе профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования. В 2024-2025 учебном году профпробы проводятся на базе 42 образовательных организаций. Всего работает 236 площадок. До 15 ноября в профпробах примут участие не менее 4186 школьников.

В 2024 году проведение профессиональных проб в рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» определено федеральным и региональным перечнями профессиональных направлений, составленными в соответствии с потребностями экономики и регионального рынка труда. Тематика проб, проводимых на базе мастерских колледжей, вузов, охватывает все профессиональные среды проекта: индустриальную, умную, комфортную, безопасную, аграрную, здоровую, деловую, социальную, креативную. На региональных площадках для школьников организовано практическое погружение в профессию по самым востребованным и перспективным, высокотехнологичным направлениям из федерального перечня.