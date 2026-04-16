Школьники из России и Турции получили Гран-при олимпиады по татарскому языку
Определены обладатели Гран-при XIII Международной олимпиады по татарскому языку. Их имена объявили сегодня на церемонии награждения в казанском комплексе «Корстон».
Гран-при получили:
- Муслима Адиева из Казани;
- Наргиз Монасыпов из Пермского края;
- Нурбика Назипова из Турции.
В олимпиаде приняли участие 500 школьников из 30 регионов России и пяти зарубежных стран.
Финальный этап состоял из трех туров:
- письменный – выполнение заданий по татарскому языку и литературе;
- устный – задания по татарскому языку, литературе, а также истории татарского народа и Татарстана;
- защита проектных работ, посвященных Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю.
Гульнар Гарифуллина