Школьники из России и Турции получили Гран-при олимпиады по татарскому языку

Определены обладатели Гран-при XIII Международной олимпиады по татарскому языку. Их имена объявили сегодня на церемонии награждения в казанском комплексе «Корстон».

Гран-при получили:

Муслима Адиева из Казани;

из Казани; Наргиз Монасыпов из Пермского края;

из Пермского края; Нурбика Назипова из Турции.

В олимпиаде приняли участие 500 школьников из 30 регионов России и пяти зарубежных стран.

Финальный этап состоял из трех туров:

письменный – выполнение заданий по татарскому языку и литературе;

устный – задания по татарскому языку, литературе, а также истории татарского народа и Татарстана;

защита проектных работ, посвященных Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю.

