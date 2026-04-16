news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 апреля 2026 16:09

Школьники из России и Турции получили Гран-при олимпиады по татарскому языку

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Определены обладатели Гран-при XIII Международной олимпиады по татарскому языку. Их имена объявили сегодня на церемонии награждения в казанском комплексе «Корстон».

Гран-при получили:

  • Муслима Адиева из Казани;
  • Наргиз Монасыпов из Пермского края;
  • Нурбика Назипова из Турции.

В олимпиаде приняли участие 500 школьников из 30 регионов России и пяти зарубежных стран.

Финальный этап состоял из трех туров:

  • письменный – выполнение заданий по татарскому языку и литературе;
  • устный – задания по татарскому языку, литературе, а также истории татарского народа и Татарстана;
  • защита проектных работ, посвященных Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю.

Гульнар Гарифуллина

Фоторепортаж: Султан Исхаков
#международная олимпиада по татарскому языку и литературе #гран-при
news_right_1
news_right_2
news_bot
