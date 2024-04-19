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Школьники из поселка Васильево изготовили армейский сухой душ для бойцов СВО
Школьники из поселка Васильево Зеленодольского района РТ изготавливают армейский сухой душ для бойцов спецоперации.
Мастер-класс для учеников Васильевской школы № 3 провели активисты Совета ветеранов поселка Любовь Ластовка и Диляра Давлетова.
Учащиеся подробно ознакомились со всеми этапами изготовления: нарезка и вымачивание ткани в специальном средстве, упаковка в зип-пакеты.
Первая партия в количестве 57 штук отправится вместе с детскими письмами на передовую в ближайшее время.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, поддержка бойцов СВО — одно из приоритетных направлений в работе республики. В прошлом году только от Зеленодольского района было направлено 24 гумконвоя на 120 тонн.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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