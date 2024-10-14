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Школьники из Нижнекамска заняли первое место на состязаниях «К защите Родины готов»
Ученики гимназии №2 из Нижнекамска показали лучший результат в состязании юнармейских отрядов «К защите Родины готов». Об этом заявил начальник управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин, чьи слова приводит «НТР-24».
Отмечается, что в соревновании участвовали 15 команд из разных городов и районов республики. Так, за победу «боролись» не только ребята из Нижнекамска, но Казани, Тукаевского, Мамадышского, Актанышского, Кайбицкого, Агрызского, Муслюмовского и Черемшанского районов, а также из Елабуги, Заинска, Азнакаева и Чистополя.
При этом второе место по итогам состязания досталось школьникам из Черемшана, а третье – ребятам из Мамадыша. Подробнее – в репортаже.
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