Школьники из ЛНР побывали на экскурсии в «Татмедиа»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Школьники из Луганской народной республики побывали сегодня на обзорной экскурсии по самому крупному медиахолдингу Татарстана — АО «Татмедиа». Гостям рассказали и показали, как работают журналисты, какова их миссия и где обучают этой профессии.

Учащиеся посетили редакций детских журналов «Салават Күпере» и «Сабантуй», где девятиклассникам рассказали об истории изданий и их содержании.

Главный редактор журнала «Салават Күпере» Зиля Хуснутдинова ознакомила луганчан с рубриками издания и со статьями, которые создаются для маленьких читателей, а также объяснила, как пошагово придумывается каждый номер журнала.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, она подробно рассказала о популярном YouTube-проекте «СалаваTik», о том, чем занимаются участники, и как проходит съемка клипов. Напоследок детям подарили на память иллюстрированный журнал с раскрасками, стихами, поучительными рассказами и сканвордами.

«Наш журнал занимается воспитанием и образованием детей, всесторонне развивает творческие и умственные способности ребенка. Очень рада видеть всех ребят, надеюсь, вы провели свои выходные дни в Казани очень весело и необычно. Наш журнал для родителей и дошкольников, на нас с удовольствием подписываются, приобретают журналы, детишки просто в восторге. Надеюсь, вам понравится журналистская работа изнутри», — сказала Хуснутдинова.

Затем дети побывали в студии подросткового издания «Ялкын». Им рассказали об основных рубриках, о людях, непосредственно участвующих в работе над журналом, и о связанном с ним интернет-проектах. Школьники поинтересовались, какие съемки проходят в медиалаборатории «Кәеф», как написать первую статью, откуда берется информация для журнала и как она попадает в номер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Большую часть статей для „Ялкына“ пишут ваши ровесники, поэтому каждый из вас сейчас является нашей целевой аудиторией. Конечно, наш журнал на татарском языке, и все проекты реализуются тоже на татарском. Если вы готовы выучить еще один язык, то я уверен — вам очень понравится его содержание. И, может быть, вы захотите попробовать себя в этой профессии еще в юном возрасте», — отметил главный редактор издания Ильназ Фазуллин.

В ходе экскурсии школьники посетили зал для пресс-конференций информационного агентства «Татар-информ». Также им удалось побывать в телестудии детского телеканала «ШАЯН ТВ».

«За неделю мы побывали во всех самых главных местах Казани и завтра поедем домой. Мы с ребятами в восторге от масштаба здания „Татмедиа“. Интересно было понаблюдать за работой СМИ и постараться понять ее. Мне удалось попробовать себя в роли ведущей на нашем телеканале „Луганск-24“, и мне очень полюбилась эта профессия», — рассказала гостья из ЛНР по имени Маша.