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Школьники из Лисичанска отправились на отдых в челнинский оздоровительный центр «Саулык»
Из подшефного Лисичанска 274 школьника отправились на отдых в оздоровительный образовательный комплекс «Саулык», расположенный в Тукаевском районе неподалеку от Челнов.
Организаторы отдыха обещали для юных лисичан насыщенную культурно-развлекательную и оздоровительную программу, которая, в том числе, предусматривает занятия с психологом.
В путешествие в российский регион детей и подростков проводили вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин и заслуженный мастер спорта Ольга Павлова, которая находилась с рабочим визитом на освобожденной территории.
В целом с июня по август в набережночелнинском лагере смог отдохнуть почти 500 школьников из Лисичанска. 218 детей и подростков стали участниками первых двух смен, 274 человека отправились в третий заезд.
Вице-премьер РТ Евгений Варакин, замглавы Лисичанска по социальным вопросам Антонина Репка
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